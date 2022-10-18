Суровикин заявил, что гиперзвуковым ракетам «Кинжал» не страшны системы ПВО | 360°

18 октября 2022, 21:16
Суровикин заявил, что гиперзвуковым ракетам «Кинжал» не страшны системы ПВО
Генерал армии Суровикин отметил хорошую работу гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе СВО
Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» хорошо себя показали в ходе проведения СВО. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции Сергей Суровикин.
«Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты „Кинжал“», — сказал он.
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Генерал добавил, что ни одна из систем противовоздушной обороны противника этой ракете не страшна.
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Помимо «Кинжала», Суровикин отметил работу многофункциональных самолетов пятого поколения Су-57. Он подчеркнул, что этот аппарат может поражать как воздушные, так и наземные цели.
Также главком ВКС оценил стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Он сказал, что в ходе спецоперации они показали высочайшую точность.
Специальная военная операция РФ на Украине
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