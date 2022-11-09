Спецоперация 09 ноября 2022, 18:11 Суровикин оценил потери ВСУ за октябрь Суровикин: потери ВСУ только в октябре составили 12 тысяч военнослужащих

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ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих только за октябрь. Российские военные уничтожили порядка 350 наемников, заявил командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Суровикин подчеркнул, что российские военные наносят значительный ущерб противнику. ВСУ несут серьезные потери и в живой силе, и в технике.

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«Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков», — подчеркнул командующий объединенной группировкой сил.

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В течение октября ВСУ лишились более 800 боевых бронированных машин, 21 РСЗО. Подразделения ВС РФ уничтожили около 350 наемников.

Суровикин обратил внимание, что хотя потери противника очень высоки, он не оставляет попыток наступления. К результатам они не приводят.

«Атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю», — заключил он.