Спецоперация 07 марта 2024, 13:46 Суперснайпера ВСУ ликвидировали в зоне СВО Военкор Татаринов: российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Российские бойцы ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции суперснайпера Вооруженных сил Украины Владимира Основенко. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Основенко работал в составе 241-й бригады территориальной обороны Украины. Снайпер родился в Киеве. По данным Татаринова, украинского военного ликвидировали, предположительно, 7 марта в населенном пункте Ивановское.

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В феврале в зоне спецоперации погиб один из самых сильных спортсменов Украины, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Атлета мобилизовали весной прошлого года. Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины.

А несколько дней назад российский снайпер с позывным Лис ликвидировал высокопоставленного офицера разведки ВСУ. Пули пролетели сквозь щель между досками и попали в шею командира украинского разведбата.