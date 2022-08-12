«Супермощные» американские бронетранспортеры застряли в донбасском черноземе

Переданные США Украине бронетранспортеры International MaxxPro оказались неспособны преодолевать почву Донбасса. Видео с застрявшими машинами опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

International MaxxPro — это 13-тонные бронированные автомобили с колесной формулой 4×4. Удельная мощность — до 20 лошадиных сил на тонну. В Штатах они позиционируются производителем как «перспективная замена бронемашин HMMWV».

На Украину поставили около десятка таких машин, ранее использовавшихся в Ираке. И ВСУ теперь на собственном опыте узнали, что американский транспортер уверенно себя чувствует при езде по асфальту и по твердому грунту, но как только попадается рыхлый и тем более влажный грунт, тут полномочия машины — все.

На влажной рыхлой почве машина меняет свою квалификацию и под собственным весом начинает не ехать вперед, а закапываться колесами в землю. Выехать из получившейся ямы без посторонней помощи невозможно — нужна другая такая же машина. И так до бесконечности.

В результате собравшиеся скопом машины становятся легкой мишенью для танков.

Ранее попавший в плен в Мариуполе боец ВСУ назвал американские ракетные комплексы Javelin «бесполезным оружием». По его словам, они не смогли сделать ни одного пуска.