Здания школы на территории Украины стали местом дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, а также складами для хранения оружия. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В пример он привел учебное заведение в селе Виры, Сумской области. Там помещения заняли иностранные наемники. Классы они используют как места отдыха, а также как склады для вооружения и боеприпасов. Тяжелую военную технику и артиллерию боевики разместили рядом со зданием школы.

Блокпосты выставили украинские националисты вокруг гимназии в Кривом Роге. На территорию учебного заведения они загнали бронетехнику, ракетные системы залпового огня и артиллерию.

Школу в Харькове забрали себе националисты из батальона «Кракен», оборудовав там склады с оружием, боеприпасами и собственный штаб.

Из учебного заведения в поселке Нью-Йорк Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ сделали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили тяжелую технику. Подходы к школе заминировали, не сообщив об этом мирным жителям.