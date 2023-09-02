Спецоперация 02 сентября 2023, 16:15 Судьбу американских снарядов с ураном в случае их поставки Украине раскрыли в Совфеде Сенатор Башкин: снаряды с ураном уничтожат в случае их передачи Украине РИА «Новости»

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Российские военные уничтожат американские снаряды с обедненным ураном в случае их поставки на Украину. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Александр Башкин.

«Из открытых источников давно известно, что в глубоком тылу Украины уже уничтожали британские снаряды с обедненным ураном. Очень жаль, что из-за этого страдает окружающая среда, но вина здесь полностью лежит на британской стороне. Мне кажется, что американские снаряды ждет такая же судьба», — сказал он.

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Если снаряды действительно передадут Украине, отметил Башкин, то их накроют высокоточным ударом еще в месте складирования.

Ранее стало известно, что в очередной пакет военной помощи Украине от США войдут снаряды с обедненным ураном. Ожидается, что Белый дом объявит о поставках уже на следующей неделе.