Механизм ООН по вопросу перевозки зерна подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, их уже определили. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с переговорным процессом.

«План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке. Согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты на территориях, которые безопасны, где нет мин», — рассказал собеседник агентства.

Источник также подтвердил, что определены маршруты, но не стал называть конкретных портов. О них станет известно после подготовки итогового документа. Он добавил, что попытки политизировать процесс по решению зернового вопроса есть, но стороны собираются принять решение без оглядки на это.

«Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено», — резюмировал он.

Ранее переговоры военных делегаций России, Украины, Турции и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса состоялись в Стамбуле. По их итогам глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о достижении договоренности о создании координационного центра в Стамбуле. Российская и украинская делегации должны вновь встретиться в Турции на текущей неделе для обсуждения этого вопроса.