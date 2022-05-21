Суда из Турции стали живым щитом ВСУ в Одессе

Более 20 турецких судов застряли в Одесском порту. Об этом сообщила газета Aydınlık.

«По информации, полученной нами, 21 из судов, которым не разрешили выйти из Одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти суда уходили, ссылаясь на „опасность“, ссылаясь на оставшиеся в море мины», — написали журналисты издания.

Также они отметили, что Россия организовала безопасную эвакуацию для судов. Однако украинская сторона не разрешает экипажам воспользоваться этими коридорами.

По мнению журналистов Aydınlık, суда стали неким гарантом безопасности Украины. Если им все же удастся покинуть порт Одессы, украинские регионы станут открытой площадкой для ударов со стороны России. Это может привести к «падению» приморского города.

Вооруженные силы России не смогут нанести удар по Одессе. Журналисты Aydınlık отметили, что в случае попадания боеприпасов по удерживаемым судам РФ может испортить отношения с Турцией.