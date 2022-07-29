Суд Киева заменил пожизненный срок российскому военному на 15 лет
Апелляционный суд Киева сменил пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину на 15 лет лишения свободы. Ранее его осудили за нарушение обычаев и законов войны. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Граты».
Вадим Шишимарин стал первым российским военным, которому вынесли приговор на Украине. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы 23 мая. По версии следствия, 21-летний молодой человек несколько раз выстрелил в мирного жителя. На заседании суда он признался в содеянном и извинился за этот поступок.
Ранее СМИ сообщали о том, что Шишимарин подал апелляцию, посчитав наказание несправедливым. При этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина на пленных солдат ВСУ.