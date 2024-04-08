08 апреля 2024, 06:48
Су-34 сбросили фугасные авиабомбы на командный пункт ВСУ
Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении специальной военной операции на Украине уничтожили очередной командный пункт. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили на противника фугасные авиабомбы, сообщило Минобороны.
Летный состав Воздушно-космических сил России получил координаты цели. На Южно-Донецком направлении обнаружили командный пункт и подразделения Вооруженных сил Украины. В воздух поднялись российские Су-34.
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Истребители-бомбардировщики, не входя в зону поражения ПВО противника, нанесли удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила успешное поражение цели. Самолеты вернулись на аэродром для подготовки к новому вылету.
Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire с боекомплектом. С ее помощью ВСУ атаковали Белгородскую область.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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