Спецоперация 08 апреля 2024, 06:48 Су-34 сбросили фугасные авиабомбы на командный пункт ВСУ Экипажи Су-34 поразили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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На Южно-Донецком направлении специальной военной операции на Украине уничтожили очередной командный пункт. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили на противника фугасные авиабомбы, сообщило Минобороны.

Летный состав Воздушно-космических сил России получил координаты цели. На Южно-Донецком направлении обнаружили командный пункт и подразделения Вооруженных сил Украины. В воздух поднялись российские Су-34.

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Истребители-бомбардировщики, не входя в зону поражения ПВО противника, нанесли удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила успешное поражение цели. Самолеты вернулись на аэродром для подготовки к новому вылету.

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