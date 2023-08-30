Важное 30 августа 2023, 12:08 Су-30 уничтожил катер ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море Минобороны: Су-30 уничтожил быстроходный катер ВСУ в районе острова Змеиный РИА «Новости»

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Российский Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в Черном море. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Минувшей ночью в ведомстве также заявляли об уничтожении четырех быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек. Удары по ним нанесли около 00:00 самолеты морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря.

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Кроме того, Минобороны сообщало о пресечении атаки беспилотников сразу в нескольких российских регионах. Среди них — Псков, Брянская, Рязанская, Калужская, Орловская и Московская области. В результате никто не пострадал.

В Брянской области утром 30 августа сбили еще четыре беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что два из них пытались атаковать телебашню.