Студенты из Шри-Ланки попали в плен украинских силовиков | 360°

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Студенты из Шри-Ланки попали в плен украинских силовиков

Глава ВГА Харьковской области Ганчев сообщил о задержании ВСУ студентов из Шри-Ланки

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Украинские силовики задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на заявление руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

По его словам, иностранных студентов увезли в неизвестном направлении.

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«Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокации в отношении ВГА Харьковской области и России», — заявил Ганчев.

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Он подчеркнул, что студентов могут использовать для создания различных фейков. Глава администрации подчеркнул, что сообщил о случившемся в посольство Шри-Ланки в Москве.

Ранее генеральная прокуратура Германии заявила о начале расследований военных преступлений на Украине, сообщило РИА ФАН. Как отметили в ведомстве, в данный момент специалисты проводят сбор улик. Если собранная информация подтвердится, что в отношении мирных жителей или других людей, не имеющих отношения боям, военные совершали противоправные действия, то виновных накажут.

Специальная военная операция РФ на Украине

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