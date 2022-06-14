СЦКК сообщил о последствиях удара украинской «Точкой-У» по Красному Лучу в ЛНР

В Красном Луче в ЛНР в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У» один дом разрушен, еще 35 получили повреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Повреждения в результате украинского удара по Красному Лучу получили десятки домов на улицах Маяковского, Тельмана, Оборонной, Островского, Володарского, Крупской и Водопроводной. По счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал.

«Благодаря действиям ПВО союзных сил, осколочно-фугасная боевая часть (9Н123Ф) сбитой ракеты сдетонировала при ударе о земную поверхность. В случае штатного срабатывания на высоте 20 метров, площадь поражения и разрушений могла бы составить три гектара», — сообщили в СЦКК ЛНР.

Источник: Telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК

Силы ПВО сбили ракету «Точка-У» над Красным Лучом вечером в понедельник. Украинские силовики выпустили ракету с направления населенного пункта Артемовск, он же Бахмут, по данным СЦКК.