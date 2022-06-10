СЦКК назвал точное число погибших жителей ЛНР после 17 февраля

После начала эскалации конфликта в Луганской Народной Республике с 17 февраля погибли 38 мирных жителей. Об этом сообщил республиканский Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины с 17 февраля по 10 июня стали 175 мирных жителей, из которых 37 погибли и еще 138 человек получили ранения. Также погиб один ребенок, еще 17 детей получили ранения», — говорится в сообщении СЦКК ЛНР.

За этот период националисты 986 раз обстреляли населенные пункты ЛНР, разрушив или повредив 1321 домостроение в 30 населенных пунктах. Пострадали 129 объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские военные запустили 10126 снарядов различного калибра, включая БМ-30 «Смерч», БМ-27 «Ураган», РСЗО БМ-21 «Град» и «Точка-У».

Жительница Рубежного рассказала, что украинский снайпер два дня не позволял забрать тело убитого им мужа.