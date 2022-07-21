СЦКК назвал точное число погибших жителей ЛНР после 17 февраля

После эскалации конфликта в Луганской Народной Республике с 17 февраля погибли 74 мирных жителя. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

«От агрессии украинских военных за период с 17 февраля 74 человека погибли и 221 получил ранения. Среди погибших — три ребенка, еще 19 детей получили ранения», — говорится в сообщении СЦКК ЛНР.

За этот период нацисты 1034 раза обстреляли населенные пункты ЛНР, разрушив или повредив 1904 домостроения в 31 населенном пункте. Пострадали 173 объекта гражданской инфраструктуры.

Украинские военнослужащие выпустили 2164 снаряда различных калибров, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (32 ракеты), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» (2164 снаряда).