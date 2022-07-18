СЦКК назвал количество снарядов, выпущенных по Донбассу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины после начала спецоперации РФ выпустили по территории Донбасса 50 960 снарядов различного калибра. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего за 152 эскалации украинские националисты вели обстрелы 6089 раз, из них 5760 — из тяжелого вооружения.

«Всего противником выпущено 50 960 боеприпасов различного калибра», — говорится в заявлении представительства.

Среди выпущенных боеприпасов — 9016 ракет РСЗО БМ-21 «Град», 151 ракета РСЗО БМ-27 «Ураган, 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч» и 31 ракета из ОТРК «Точка-У».

После 24 февраля под обстрелами нацистов в Донбассе погибли 257 мирных людей, среди них 16 детей. Тяжелые ранения получили 1207 гражданских лиц, среди которых 93 ребенка.

Ранее глава НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что войска республики взяли в полукольцо населенный пункт Авдеевка, писала газета «Известия».