СЦКК ДНР сообщил о количестве погибших и пострадавших мирных жителях при обстрелах ВСУ за сутки
СЦКК ДНР: при обстрелах со стороны ВСУ по ДНР 8 июля погибли три человека, 14 пострадали
За последние сутки при обстрелах украинскими военными поселений Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли три человека, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.
«Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 июля 2022 года составляет 17 человек (трое погибли, 14 ранены, включая троих детей)», — сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.
По информации представительства, две женщины 1968 и 1999 годов рождения погибли в Кировском районе Донецка, в Горловке жертвой обстрела ВСУ стал молодой человек 2001 года рождения.
Ранения различной степени тяжести получили мальчик 2010 года рождения, девочка 2008 года рождения, подросток 2004 года рождения, а также трое мужчин (1937, 1970, 1996 годов рождения) и пять женщин (1968, 1949, 1975, 1966 и 1998 годов рождения).
Как указано в сообщении, по состоянию на 23:15 8 июля было зафиксировано свыше 200 боеприпасов, выпущенных по территории ДНР украинскими военными. Среди них были артиллерийские снаряды калибром 155, 152 и 122 миллиметров.