Строители из разных регионов России приступили к восстановлению ДНР и ЛНР

Несколько российских регионов взяли шефство над восстановлением различных муниципалитетов в Донбассе и прислали в регион строителей и специалистов. Они уже приступили к реконструкции ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Сегодня уже приезжают сотни строителей, которые восстанавливают мосты, <…> строят дороги, делаются сейчас сметы на восстановление социальной сферы, где разрушены школы, садики, больницы, потому что именно по этим объектам неонацисты в большей степени наносили удар», — сказал он.

По словам Водолацкого, в ДНР и ЛНР уже работают несколько тысяч строителей из разных регионов России. Он отметил, что специалисты из Башкирии занимаются ремонтом города Красный Луч. Строители из Ставрополья восстанавливают Антрацит, а из Новосибирской области — поселок Беловодск.

Ранее о желании стать городами-побратимами заявили Санкт-Петербург и Мариуполь. Такое решение приняли глава ДНР Денис Пушилин и губернатор российского мегаполиса Александр Беглов. Об этом рассказал RT.