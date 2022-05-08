Строитель «Азовстали» рассказал о визите Зеленского на завод 20 февраля

Участник строительства металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Виктор Басюк рассказал «Известиям» об устройстве подземных помещений завода и упомянул о визите «пана Зеленского» незадолго до начала спецоперации на Украине.

«Цеха, которые были построены, прокатные станы, все коммуникации находились под цехами. Маршзалы, насосные, все, чтобы их с боку не строили, все находилось там. И глубина там — 20 метров», — отметил строитель.

Басюк пояснил, что маршзалы — это помещения с генераторами, насосными станциями, которые откачивают масло и подают давление. Строитель рассказал изданию, что за несколько дней до начала спецоперации на «Азовсталь» приехал президент Украины Владимир Зеленский с военными.

«Это было примерно 19–20 февраля. Приезжали пан Аметов, Зеленский. И танки зашли на территорию завода, и продукты туда завезли, и воду, и все-все», — заявил Басюк.

Народная милиция ДНР под заводом «Азовсталь» обнаружила редкую иностранную технику постсоветского периода — трофеем ополчения стали бронеавтомобиль КрАЗ-MPV Shrek, КрАЗ «Спартан», БТР-3.