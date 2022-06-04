Стример из ДНР рассказал о прилетах со стороны ВСУ во время прямого эфира
ВСУ обстреляли ДНР во время стрима Волкова
ВСУ регулярно обстреливают жилые районы ДНР. Один из прилетов произошел во время стрима Владислава Волкова. Блогер рассказал о случившемся телеканалу РЕН ТВ.
Он отметил, что в день стрима обстановка в его населенном пункте была неспокойной. Часто раздавались звуки прилетов.
«Я не ожидал, что полетит прямо под мою девятиэтажку и рядом с детским садиком — это где-то возможно ну, в 500 метрах от меня», — сказал Волков.
Стример сказал, что после прилета он выбежал в коридор от страха. Также в квартире находились собака и родные Волкова. По его словам, подобные ситуации вызывают у него чувство страха.
Ранее стало известно, что ВСУ превратили одну из школ-интернатов Николаева в свой опорный пункт. Об этом сообщило Минобороны. Представители ведомства сказали, что ВСУ разместили на территории школы установку реактивных систем залпового огня, а само помещение переоборудовали под складские помещения для хранения боеприпасов.