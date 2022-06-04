Стример из ДНР рассказал о прилетах со стороны ВСУ во время прямого эфира

ВСУ регулярно обстреливают жилые районы ДНР. Один из прилетов произошел во время стрима Владислава Волкова. Блогер рассказал о случившемся телеканалу РЕН ТВ.

Он отметил, что в день стрима обстановка в его населенном пункте была неспокойной. Часто раздавались звуки прилетов.

«Я не ожидал, что полетит прямо под мою девятиэтажку и рядом с детским садиком — это где-то возможно ну, в 500 метрах от меня», — сказал Волков.

Стример сказал, что после прилета он выбежал в коридор от страха. Также в квартире находились собака и родные Волкова. По его словам, подобные ситуации вызывают у него чувство страха.

Ранее стало известно, что ВСУ превратили одну из школ-интернатов Николаева в свой опорный пункт. Об этом сообщило Минобороны. Представители ведомства сказали, что ВСУ разместили на территории школы установку реактивных систем залпового огня, а само помещение переоборудовали под складские помещения для хранения боеприпасов.