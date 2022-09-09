Стремоусов сообщил о взятии в плен солдат ВСУ во время их наступления на Херсонскую область | 360°

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Стремоусов сообщил о взятии в плен солдат ВСУ во время их наступления на Херсонскую область

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: участники наступления ВСУ на область взяты в плен

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Российские войска взяли в плен солдат ВСУ, которые участвовали в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — отметил он.

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Как сообщают в Министерстве обороны России, все предпринимаемые ВСУ с конца августа попытки контрнаступления отбиваются, Украина несет большие потери в живой силе и технике.

Стремоусов уточнил, что украинские войска уже с 29 августа потеряли свыше трех тысяч человек. Распиаренное в СМИ Украины «контрнаступление» на деле оказалось самоубийством.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попытался пойти в контрнаступление, чтобы создать для Украины имидж сильного государства. Однако, по его словам, результат оказался противоположным.

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