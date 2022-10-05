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Жителей «серых зон» Херсона вывезли для спасения от ВСУ — Стремоусов

Замглавы Херсонской области Стремоусов: жителей «серых зон» вывезли для спасения от ВСУ

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Людей, живущих в Херсонской области, эвакуировали после вхождения в населенные пункты украинских войск. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Там были люди. Были люди, которые голосовали (на референдуме — прим.ред.). Те люди, которые эвакуировались, всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района», — сказал он.

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По его словам, некоторые люди увезли своих детей в Крым. Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области сделают все для предотвращения издевательств над местными жителями.

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Замглавы администрации Херсонской области 5 октября выступил уже с несколькими заявлениями. В частности, он сказал, что российская армия сейчас проводит перегруппировку в регионе. Она собирается с силами для нанесения ответного удара ВСУ,

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