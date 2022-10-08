Жителей Херсонской области с детьми отправят в Крым, Ростов и Краснодар | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Херсонской области с детьми отправят в Крым, Ростов и Краснодар Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: семьи с детьми отправят из региона в Крым

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что семьи с детьми и пенсионеров отправят из региона в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на ближайшие недели. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

По его словам, такое решение было принято, потому что «укронацисты обстреливают город». Стремоусов отметил, что уехать предложат людям, живущим вдоль границы Херсонской и Запорожской областей.

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«Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли [с ними] связываться», — заключил Стремоусов.

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Ранее глава ВГА заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильна. Он уточнил, что ВС РФ держат там эшелонированную оборону.

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