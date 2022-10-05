Стремоусов сообщил об остановке продвижения ВСУ на херсонском направлении | 360°

Важное 05 октября 2022, 09:44 Поделиться Telegram

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Viber Стремоусов сообщил об остановке продвижения ВСУ на херсонском направлении Замглавы Херсонской области Стремоусов: продвижение ВСУ остановилось в серой зоне РИА «Новости»

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Продвижение украинских войск на херсонском направлении остановилось в так называемой серой зоне. Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, написал ТАСС.

У нас [в Херсонской области] все нормально, пока фронт никуда не двинулся, основные части [российских сил] стоят на своих позициях. <…> Все стоит на месте, никто никуда не продвигался — это была серая зона, у нас там не было в якобы освобожденных [ВСУ] населенных пунктах регулярных войск. Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — сказал Стремоусов.

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Ранее он заявил, что украинские силы на херсонском направлении смогли в так называемой серой зоне продвинуться вперед, однако это стоило им очень больших потерь. При этом ситуация на линии соприкосновения стабильна. Сам представитель региона признался, что попал под обстрел ВСУ.

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«Я сам буквально попал проездом под обстрел. В двухстах метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Он призвал местных жителей не поддаваться панике. Также представитель администрации региона опроверг информацию о взятии ВСУ ряда населенных пунктов, в частности Бериславы.

Накануне Стремоусов пообещал отбросить украинские силы из занятых ими населенных пунктов в области. Об этом написало Ura.ru.

Херсонская область присоединилась к России по итогам референдума, который прошел в регионе конце сентября. Жители региона признаны россиянами. Таможенный контроль между Херсонской областью и Крымом уже отменили.

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