Стремоусов сообщил о намерениях ВСУ подорвать Каховскую ГЭС | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Стремоусов сообщил о намерениях ВСУ подорвать Каховскую ГЭС Замгубернатора Херсонской области Стремоусов: ВСУ попытаются подорвать Каховскую ГЭС РИА Новости

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Украинские спецслужбы намерены устроить диверсию на каховской дамбе. Таким образом они попытаются затопить часть Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

В связи с полученными сведениями, Стремоусов не исключил, что официальный Киев может попытаться затопить часть области. Данная информация вызвала у него тревогу.

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«Под прикрытием восстановления электроснабжения Киев хочет довести ситуацию до прорыва каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается поэтому скорее всего, у них разработан какой-то другой план», — написал он.

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Ранее Стремоусов призывал лидеров стран Запада узнать у собственных граждан их мнение касаемо проводимой Россией спецоперации, а уже потом делать какие-либо громкие заявления.

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