Стремоусов сообщил о большом количестве техники стран НАТО под Херсоном | 360°

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Стремоусов сообщил о большом количестве техники стран НАТО под Херсоном

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ стянули огромное много техники стран НАТО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на херсонском направлении с большим количеством техники из стран НАТО, однако натиск удается сдержать. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», — сказал Стремоусов ТАСС.

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По его словам, несмотря на это, у Украины большие потери на этом направлении. Ежедневно там гибнут более 300 украинских военнослужащих.

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Накануне Стремоусов объявил, что жителей серых зон Херсонской области вывезли из их населенных пунктов для спасения от ВСУ. Некоторые увезли своих детей в Крым. Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти сделают все для защиты людей.

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