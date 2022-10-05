Стремоусов попал под обстрел ВСУ | 360°

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Стремоусов попал под обстрел ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов попал под обстрел украинских войск

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел.

«Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в 200 метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — рассказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

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Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области. Как сообщили представители региона, на сегодняшний день их продвижение остановлено. Армия врага, попав в огневые мешки, несет значительные потери.

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Стремоусов призвал население области не паниковать. Он добавил, что информация о взятии украинскими войсками ряда населенных пунктов не соответствует действительности.

«Ситуация находится под контролем», — подчеркнул замглавы администрации Херсонской области.

Авторы:

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

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