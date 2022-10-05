Стремоусов обещал освободить херсонские села от украинских войск | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 03:55 Поделиться Telegram

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Viber Стремоусов обещал освободить херсонские села от украинских войск Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: ВСУ отбросят из занятых ими сел РИА "Новости"

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Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области. Такое заявление замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сделал в эфире «Соловьев Live».

«Контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае, все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — подчеркнул Стремоусов.

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Он напомнил, что теперь Херсонщина — это часть Российской Федерации, и армия РФ никуда оттуда не уйдет.

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Стремоусов рассказал, что сейчас в приграничной зоне продолжаются военные действия, но российские бойцы сдерживают наступление, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

Замглавы администрации региона уверен, что до Херсона ВСУ не дойдут.

«Это невозможно в данной ситуации», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее политик рассказал, как сам попал под обстрел во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения.

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