Стремоусов опроверг сообщения о смерти главы Херсонской области Сальдо | 360°

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Стремоусов опроверг сообщения о смерти главы Херсонской области Сальдо

Замглавы Херсонской области Стремоусов: глава региона Сальдо не погиб

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Информация о смерти главы Херсонской области Владимира Сальдо недостоверна. На самом деле он выздоравливает, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

Сообщения о том, что Сальдо скончался, появились в украинских СМИ. Стремоусов заверил, что это фейк.

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«Я у себя в Telegram-канале сообщений якобы о его смерти не размещал. <…> Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — рассказал он.

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Глава Херсонской области попал в больницу в начале августа. Его ввели в медикаментозную кому и доставили в НИИ имени Склифосовского. После этого Сальдо начал поправляться. По данным врачей, политика отравили боевыми веществами, сообщили «Известия».

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