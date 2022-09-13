Стремоусов опроверг переход села Киселевка под контроль ВСУ | 360°

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Стремоусов опроверг переход села Киселевка под контроль ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов опроверг, что ВСУ вошли в село Киселевка

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Село Киселевка не переходило под контроль ВСУ. Такую информацию сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов отметил, что сообщения украинских СМИ относительно захода ВСУ на территорию села Киселевка ложны.

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«Никто сдавать Херсон не собирается, несмотря на то, что они (украинские СМИ — прим. ред.) написали, что [ВСУ] зашли в Киселевку. Я вчера там был, мы держимся, все под контролем», — рассказал он ТАСС.

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Кирилл Стремоусов также отметил, что Херсон является важным объектом для Киева, потому что это единственный областной центр, который находится под контролем России.

Киевское контрнаступление на Херсон принесло сотни погибших солдат, десятки уничтоженной спецтехники ВСУ.

В начале специальной операции ВС России взяли под контроль Херсонскую область, которая является важным военным и стратегическим объектом.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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