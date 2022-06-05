Стремоусов назвал правильные санкции против сбежавших из Херсона сотрудников СБУ

Имущество ряда судей и сотрудников СБУ планируют арестовать в Херсоне. С таким предложением выступил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов. Его слова процитировал ТАСС.

«Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения», — поделился Стремоусов.

Он отметил, что под арест попадет только имущество, «награбленное у народа Украины». Подобные объекты планируют передать многодетным семьям и людям с низким достатком. По мнению Стремоусова, такой шаг проявит «правильные санкции».

Херсонская область перешла под контроль российской армии в конце мая. Нынешнее местное правительство — ВГА — отметило, что регион планирует как можно скорее стать полноценным субъектом РФ. Такое заявление сделал Стремоусов 31 мая. Позднее стало известно, что жители Херсонской области стали активно подавать заявления на получение российского гражданства.