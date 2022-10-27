Стремоусов назвал конфликт на Украине битвой идей и идеологий | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 10:49 Стремоусов назвал конфликт на Украине битвой идей и идеологий Замглавы Херсонской области Стремоусов процитировал слова Кириенко об агрессии Запада РИА "Новости"

Читать 360tv в

Конфликт на Украине является противостоянием между коллективным Западом и Россией, а также борьбой за весь русский мир. Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале прокомментировал последние заявления первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Он процитировал его выступления на Всемирном русском народном соборе и Форуме классных руководителей. Сергей Кириенко заявил, что спецоперация проходит не в географически ограниченной зоне военного соприкосновения. Конфликт на Украине является полномасштабной агрессией коллективного Запада против России. Кирилл Стремоусов согласился с его словами, что в Донбассе сражаются за весь русский мир.

Реклама

«Это действительно так: конфликт на Украине не только „битва машин“, это битва идей и идеологий, это противостояние цивилизаций, это война за умы наших соотечественников и единомышленников — тут и во всем мире», — написал замглавы Херсонской области.

Реклама

По его словам, для победы необходимо, чтобы эту идею разделяли жители, а борьба стала народной.

Сергей Кириенко выступил на Всемирном русском народном соборе 25 октября. Форум классных руководителей прошел 22 октября. В числе прочего он заявил, что Россию как государство пытаются ликвидировать, и предложил награждать не только героев спецоперации, но и их учителей. Он уверен, что государство одержит победу над НАТО как на поле боя, так и в экономике, сообщили «Известия».