Стрелков подтвердил участие в спецоперации России на Украине | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 11:28 Стрелков подтвердил участие в спецоперации России на Украине Экс-министр обороны ДНР Стрелков подтвердил участие в спецоперации РИА «Новости»

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков подтвердил распространившуюся ранее информацию о своем участии в спецоперации России на Украине. Он анонсировал уход на фронт в Telegram-канале.

«С 14.10.2022 года в действующей армии», — написал бывший министр.

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Слухи о его участии в боевых действиях распространялись уже несколько недель. Поводом стало снижение объема публикаций в аккаунте Стрелкова.

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В прежние времена он активно наполнял Telegram-канал контентом. Однако примерно с начала октября объем регулярно выходящих постов стал уменьшаться.

Спустя несколько дней жена Стрелкова — Мирослава Регинская — поделилась с подписчиками своего аккаунта во Вконтакте фотографией с мужем. На ней Стрелков был в военном бушлате, однако на этой одежде не было никаких опознавательных знаков.

Уже 15 октября военкор Владлен Татарский подтвердил, что снижение частоты публикаций от Стрелкова связано с его уходом на фронт.