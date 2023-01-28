Спецоперация 28 января 2023, 17:48 Стрелков ответил отказом Пригожину на приглашение вступить в ряды вагнеровцев Бывший глава Минобороны ДНР Стрелков: я не смогу служить под руководством Пригожина РИА «Новости»

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Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков, отказался от приглашения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вступить в ряды вагнеровцев и принять участие в спецоперации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Стрелков написал, что сначала согласился на поездку в Луганск для личной встречи с руководством ЧВК «Вагнер» по вопросу возможного участия в боевых действиях. Однако из-за публичных оскорблений Пригожина он принял решение отказаться от этой затеи.

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«Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — объяснил свой отказ Стрелков.

Стрелков и Пригожин ранее обменялись взаимными «любезностями» в адрес друг друга. Российскому предпринимателю не понравились высказывания бывшего главы Минобороны ДНР о его сомнительном прошлом. А Стрелкову не понравились поступившие оскорбления от Пригожина.

В результате основатель ЧВК «Вагнер» пригласил Стрелкова вступить в ряды вагнеровцев и «применить боевой опыт на фронте».