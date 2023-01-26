Спецоперация 26 января 2023, 09:48 Стрелял из глубины комнаты. Боец «Вагнера» уничтожил спрятавшегося в шкафу снайпера «Звезда»: стрелок ЧВК «Вагнер» уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера

Читать 360tv в

В Артемовске сейчас активно действуют снайперы. Недавно бойцы ЧВК «Вагнер» вычислили позиции вражеского стрелка, который вел огонь прямо из шкафа в глубине комнаты. Об этом боец «Вагнера» рассказал телеканалу «Звезда».

Украинский боевик спрятался, чтобы остаться незамеченным и скрыть вспышку от выстрела. Однако российские бойцы все-таки его обнаружили и ликвидировали из дальнобойной винтовки.

Реклама

«Мне было видно только занавешенное окно. Человек, который в паре со мной был, увидел тепловой портрет», — рассказал каналу снайпер.

О том, что подразделения «Вагнера» вошли в Артемовск (украинское название города — Бахмут) и активно продвигаются в нем, стало известно накануне. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин отметил, что сражения в Артемовске переместились уже на те территории, которые еще недавно были под контролем украинских войск. Одновременно продолжаются ожесточенные бои около города.