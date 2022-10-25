Стрельбы из ПТРК «Корнет» и АГС-17 «Пламя» провели на полигоне в Свердловской области | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:03 Стрельбы из ПТРК «Корнет» и АГС-17 «Пламя» провели на полигоне в Свердловской области Минобороны: на полигоне в Свердловской области прошли стрельбы из ПТРК «Корнет» РИА "Новости"

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Минометные расчеты и подразделения операторов противотанковой управляемой ракеты «Корнет», сформированные из мобилизованных военнослужащих, прошли подготовку на одном из полигонов в Свердловской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие занимались боевой стрельбой из 82-миллиметрового гладкоствольного миномета «Василек», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет», написали «Известия».

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Помимо этого, в рамках подготовки они изучили материальную часть вооружения, порядок его использования и обслуживания в полевых условиях. Занятия для мобилизованных провели военные с опытом участия в современных вооруженных конфликтах, а также участники спецоперации.

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В Минобороны отметили, что во время обучения мобилизованных военнослужащих организуют и занятия по армейской тактической стрельбе, огневой, специальной, медицинской и инженерной подготовке, военной топографии. Завершает комплекс подготовки боевое слаживание.