Спецоперация 18 мая 2023, 01:02 Стратегическую авиацию России подняли в небо для ударов по Украине — СМИ РВ: авиагруппу Ту-95МС подняли с аэродрома Оленья для ударов по Украине РИА «Новости»

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Российскую стратегическую авиацию подняли в небо для нанесения ударов по позициям ВСУ, сообщило издание «Русская весна». По данным журналистов, для выполнения боевых задач отправился и самолет Ту-95МС.

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец подняли с аэродрома Оленья, уточнили авторы статьи. По их информации, российские самолеты и дроны-камикадзе уже вылетели в сторону Украины. Часть из них уже на подлете к назначенным целям.

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«Внимание: зафиксирована активность голосовой сети стратегической авиации на боевых частотах» — процитировали журналисты украинских разведчиков.

Судя по опубликованной изданием карте, удары намерены нанести по позициям ВСУ в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Николаеве. По цели нанесли групповой удар. В Сети появились кадры поражения объекта.