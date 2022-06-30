Союзные войска России и ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и трассу Лисичанск — Артемовск. Теперь войска двинутся дальше, в сторону Запорожья, чтобы постепенно освободить регион от националистов. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Объекты первой величины

Для того чтобы понять, какое это имеет значение для хода спецоперации, нужно разобраться, в каком состоянии находится Лисичанский НПЗ. Этого мы пока не знаем.

Предстоит понять, какими были его мощности раньше и сколько он может произвести сейчас, если находится в строю. Лисичанский НПЗ может быть в таком же состоянии, как завод «Азовсталь», который снесли почти до нуля. Остались только подземные помещения. Его уже не восстановить, проще снести и построить на этом месте новый.

Обычно такие объекты просто так не покидают. Их сжигают, когда уходят Алексей Борзенко.

Но они считаются стратегическими, объектами первой величины. Можно сказать, что Лисичанский НПЗ был главным в Луганской Народной Республике. Цистернами туда привозили сырье, а из него увозили готовый бензин и дизельное топливо.

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с топливом. Для бронетехники и грузовиков оно требуется в большом количестве, а мы уничтожаем их хранилища.

Главная магистраль

Военные зачистили промзону Лисичанского завода резино-технических изделий. На нем использовали побочные продукты переработки нефти. Из них можно делать синтетическую резину, много другой продукции. Нефть идет не только на бензин, но и на многое другое, о чем мы даже не подозреваем.

Союзные войска также взяли под контроль трассу Лисичанск — Артемовск. Она является главной магистралью в том районе и снабжает город. Все продукты и другие товары шли по ней. Через нее контролируют город.

Постепенное освобождение

Линия освобождения постепенно пройдет через маленький городок Северск, Артемовск, в сторону Запорожья. Оно не случится мгновенно, а будет происходить точечно, прорывами.

Пока Марьинка и Авдеевка не взяты, обстрелы будут продолжаться Алексей Борзенко.

Вообще, операция идет постепенно, но стратегически уже видны результаты. Создано три фронта: южный, северный, центральный — чего раньше не было. Вовсю работает артиллерия и авиация.