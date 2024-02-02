Важное 02 февраля 2024, 13:12 Стратегическая инициатива за Россией. Шойгу — о ходе боевых действий в зоне СВО Шойгу: ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения РИА «Новости»

Читать 360tv в

После провального контрнаступления противника подразделения ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю», — указал он.

Реклама

Отдельно министр обратил внимание на успехи активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, где российские бойцы освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевку.

В январе, по его данным, ВС России нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины.

«Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, успешно поразили российские военные и военные аэродромы ВСУ, базы горючего, пункты дислокации подразделений противника и иностранных наемников.

Украинское руководство при этом пытается не допустить обрушения обороны, отметил министр. Для этого власти Украины бросают оставшиеся резервы и продолжают заниматься принудительной мобилизацией украинцев.