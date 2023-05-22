Спецоперация 22 мая 2023, 03:57 Стратегическая авиация ВКС России поднялась в небо и направилась к границам Украины — СМИ РВ: стратегическая авиация ВКС России поднялась в небо и направилась к границам Украины РИА «Новости»

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Стратегические подразделения ВКС России поднялись в ночное небо и направились к украинской границе. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы, связанные с разведкой Украины.

По информации украинской стороны, в небо поднялись семь бомбардировщиков ВКС России Ту-95. Три из них уже на подходе к границе, один пролетает над Саратовской областью. Пятый ракетоносец взлетает с авиабазы «Энгельс-2».

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«В небе РФ уже семь бомбардировщиков Ту-95, четыре из них уже на рубежах пусков, ракеты будут у нас примерно в 03:00», — процитировали украинские ресурсы военкоры.

Ранее стало известно об ударах российской военной авиации по складам и ангарам ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. По предварительным данным, ВКС работает планирующими бомбами по инфраструктуре ВСУ в Ореховском районе и самом Орехове.