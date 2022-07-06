«Страшновато, но живем». Жительница Новоандреевки рассказала, как с детьми скрывается от ударов ВСУ

Расположенное под Угледаром село Новоандреевка находится практически у самого края фронта. Обстрелы со стороны украинских военных идут регулярно. На окраине населенного пункта живет мать двоих детей Татьяна. С ней пообщалась корреспондент «360» Елена Кононова, которая приехала в Новоандреевку вместе с гуманитарной миссией из Подмосковья.

Татьяна с двумя детьми живет в небольшом доме, рядом с которым есть сад и огород. Охраняет территорию пес Полкан. Главный защитник семьи.

«Жить на линии фронта, страшновато, но живем. Выживаем», — поделилась Татьяна. Она отметила, что когда начинаются бомбежки, то вместе с детьми бежит в погреб или ложится на пол.

Показать место своего укрытия женщина сначала застеснялась, но потом согласилась. Съемочную группу она вывела на улицу. Вход в погреб оказался небольшой постройкой во дворе с закрытыми воротами. Вниз ведут каменные ступени.

«У нас там закупорка и все такое», — рассказала Татьяна. В подземном помещении холодно и сыро. По словам владелицы, иногда вместе с детьми ей приходилось оставаться там на ночь на все время прилета. Для того, чтобы была возможность поспать Татьяна организовала в погребе топчан. Дети признались, что к таким ночевкам под звуки бомбежек они уже привыкли.

Подмосковная гуманитарная миссия «Доброе дело» стала первой, кто доехал до Новоандреевки. Люди здесь жили тем, что вырастили в своих садах и огородах. На грузовиках из Московской области жителям прифронтового района привезли продукты питания, средства гигиены, одежду, игрушки, воду — все, что так необходимо в пострадавших районах.

Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сбор необходимых вещей и продуктов проводят в специальных пунктах. Туда может обратиться любой желающий. На сайте «Волонтеры Подмосковья» можно узнать адреса пунктов сбора, а также выяснить, какая помощь сегодня необходима жителям Донбасса.