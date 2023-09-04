04 сентября 2023, 23:36
Страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях — RaHDit
RaHDit: страны Прибалтики отправят прибывших украинцев в зону СВО
Украинцев, переехавших в страны Прибалтики после начала спецоперации, отправят в зону боевых действий. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российской хакерской группы RaHDit.
По его словам, на сайте МВД Литвы в отдельной папке собрали данные граждан Украины, которые прибыли в государства Прибалтики после начала СВО. Спецслужбы собирают сведения для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста на Украину для участия в боевых действиях, отметил собеседник агентства.
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Хакерские группы утром 4 сентября объявили о взломе более чем 100 ресурсов в рамках операции против «пособников украинских атак» на Россию. Всего из строя вышли 127 инфоресурсов Польши и стран Балтии.
В ряде городов хакеры нарушили работу мобильного банкинга, паркоматов и ведомственных систем обмена сообщениями. В результате взлома в открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, сообщил RT.
Литва
Хакеры
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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