Страны G7 призвали Россию «немедленно» передать Запорожскую АЭС Украине

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию срочно Украине полный контроль над Запорожской АЭС. Заявление появилось на сайте МИД Германии.

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США, а также «высокий представитель Евросоюза» потребовали, чтобы Россия «немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией». Также, по их мнению, Россия должна передать Украине контроль над всеми ядерными объектами «в пределах международно признанных границ» страны. Это якобы обеспечит безопасную и надежную эксплуатацию таких объектов.

«Мы глубоко обеспокоены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов <…> представляет для их безопасности, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и подвергая опасности население Украины, соседних государства и международное сообщество», — заявили министры.

Они добавили, что персонал МАГАТЭ должен иметь возможность «безопасного и беспрепятственного доступа» ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую взаимодействовать с их персоналом.

При этом Украина сама не допустила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом писали «Известия».