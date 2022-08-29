Страны G7 призвали обеспечить доступ МАГАТЭ на украинские ядерные объекты

Группа директоров «Группы семи» (G7) по вопросам нераспространения ядерного оружия выступила с призывом обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на все ядерные объекты Украины. Сотрудники организации должны также беспрепятственно контактировать с персоналом этих объектов.

В заявлении, текст которого привел ТАСС, указана необходимость «своевременного, безопасного и беспрепятственного доступа» сотрудников МАГАТЭ.

«У них должна быть возможность напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов», —сказано в обращении G7.

Украинскому персоналу, добавили составители документа, необходимо позволить осуществлять свои обязанности «без угроз и давления» и собирать информацию, связанную со всеми необходимыми техническими элементами в сфере ядерной безопасности на объектах.