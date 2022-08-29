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    29 августа 2022, 14:47

    Страны G7 призвали обеспечить доступ МАГАТЭ на украинские ядерные объекты

    G7: сотрудники МАГАТЭ должны получить беспрепятственный доступ на ядерные объекты Украины

    Полина Гребенщикова

    Группа директоров «Группы семи» (G7) по вопросам нераспространения ядерного оружия выступила с призывом обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на все ядерные объекты Украины. Сотрудники организации должны также беспрепятственно контактировать с персоналом этих объектов.

    Страны G7 призвали обеспечить доступ МАГАТЭ на украинские ядерные объекты

    В заявлении, текст которого привел ТАСС, указана необходимость «своевременного, безопасного и беспрепятственного доступа» сотрудников МАГАТЭ.

    «У них должна быть возможность напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов», —сказано в обращении G7.

    Украинскому персоналу, добавили составители документа, необходимо позволить осуществлять свои обязанности «без угроз и давления» и собирать информацию, связанную со всеми необходимыми техническими элементами в сфере ядерной безопасности на объектах.