Россия может переманить на свою сторону некоторые страны ЕС, которые потом потребуют от Украины пойти на уступки. Об этом заявила бывшая советница еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

По словам Точчи, главной угрозой для Евросоюза может стать не отсутствие прогресса в вопросе прекращения эскалации, а сравнительное затишье в конфликте. Она предположила, что такое развитие событий позволит Москве обрести союзников среди стран ЕС, которые потребуют, чтобы украина пошла на уступки. Об этом Точчи написала в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Как отметила экс-советница, такой сценарий станет более вероятным при ухудшении энергетического кризиса в странах Европы.

Ранее журналисты сообщили, что отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину сбило с толку Евросоюз. Они сравнили политика с троянским конем внутри ЕС. Позиция Венгрии расшатывает единую политику союза по отношению к России.

Незадолго до публикации Орбан сам назвал себя «троянским конем Путина». При этом он сделал это в шуточной форме, говоря о фейковых новостях.