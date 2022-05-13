Страны «Большой семерки» продолжат поддерживать Украину
Глава МИД Франции Ле Дриан сообщил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Страны «Большой семерки» продолжат оказывать помощь Украине в финансовой и военной областях. Об этом сказал руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, написал ТАСС.
«Наши дискуссии с коллегами будут посвящены этой теме. „Большая семерка“ продолжит поддерживать Украину в финансовой и военной областях», — заявил дипломат.
Ле Дриан сообщил, что конфликт на Украине окажет большое влияние на международную ситуацию, в том числе в области продовольственной безопасности.
«Странам „Большой семерки“ нужно заниматься преодолением этого кризиса в длительной перспективе», — сказал дипломат.
Ле Дриан подчеркнул, что страны G7 едины в своем подходе к ситуации.
Днем 12 мая началось заседание глав МИД Германии, США, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Японии. Оно продлится до субботы, 14 мая.