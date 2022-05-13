Страны «Большой семерки» продолжат поддерживать Украину

Страны «Большой семерки» продолжат оказывать помощь Украине в финансовой и военной областях. Об этом сказал руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, написал ТАСС.

«Наши дискуссии с коллегами будут посвящены этой теме. „Большая семерка“ продолжит поддерживать Украину в финансовой и военной областях», — заявил дипломат.

Ле Дриан сообщил, что конфликт на Украине окажет большое влияние на международную ситуацию, в том числе в области продовольственной безопасности.

«Странам „Большой семерки“ нужно заниматься преодолением этого кризиса в длительной перспективе», — сказал дипломат.

Ле Дриан подчеркнул, что страны G7 едины в своем подходе к ситуации.

Днем 12 мая началось заседание глав МИД Германии, США, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Японии. Оно продлится до субботы, 14 мая.