«Страх за Родину должен преобладать». Офицер запаса из Балашихи получил повестку и готов защищать Россию | 360°

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«Страх за Родину должен преобладать». Офицер запаса из Балашихи получил повестку и готов защищать Россию

Офицер запаса из Балашихи получил повестку и готов защищать Россию

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Офицер запаса, капитан Александр Муравлев из Балашихи должен был отправиться на боевые учения еще накануне, но в итоге уедет только 4 октября. Муравлев в разговоре с «360» заявил, что страх испытывают все военные, но он не должен заглушать страха за свою Родину.

«Ухожу по повестке, она пришла в прошлый четверг. Я уволился в 1996 году. У меня есть опыт, включая Чеченскую войну», — сказал он.

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Муравлев признался, что должен был уехать еще вчера. Его пришли провожать жена и дети. Однако так получилось, что накануне забрали наводчиков и мотострелков. Сегодня должны забрать офицеров.

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«Страх есть у всех. Главное, чтобы страх за Родину преобладал над страхом за свою шкуру», — подчеркнул Муравлев.

Теперь, во второй раз, его провожает уже только супруга.

«Все будет хорошо» — заключил он.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 4 октября заявил, что она проходит на должном, высоком уровне.

Частичная мобилизация в РФ

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