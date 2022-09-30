Мобилизация в Подмосковье: семья из Солнечногорска проводила отца | 360°

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«Страх не лучший помощник». Жена мобилизованного жителя Солнечногорска назвала способ борьбы с тревогой

Семья из Солнечногорска объяснила, как справиться со страхом перед мобилизацией

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В Подмосковье продолжилась частичная мобилизация. Бойцы отправляются на подготовку к службе. Семья из Солнечногорска проводила молодого отца и рассказала, как справиться с тревогой.

Александр получил повестку в воскресенье, а в пятницу уже стоял у пункта сбора. Его провожали жена, двое сыновей, самому младшему из которых — четыре месяца, друзья и коллеги. Все поддержали его и пожелали удачи.

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«Дух боевой, настрой хороший. Все хорошо. Я подумал — а зачем переживать, раз уже так случилось, надо идти. Призвали, ничего страшного в этом нет. Просто надо держаться, и все», — сказал мужчина.

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Дома бойца будет ждать крепкий тыл. Жена Евгения уверена, что он вернется — и обязательно с победой. Она помогла мужу настроиться на благополучный исход и поддержала в непростое время.

«Жду мужа, верю в него и всегда буду верить. Ждем с победой. Мы ждем его в любом случае, он вернется. Мой настрой передается ему, надо в него верить. Страх не лучший помощник в данном случае», — объяснила жительница Солнечногорска.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Некоторые регионы квоты уже закрыли — например Бурятия. В общей сложности в ряды войск призовут около 300 тысяч человек. В приоритете — военнослужащие запаса, имеющие военно-учетную специальность и опыт участия в боевых действиях.

Солнечногорск

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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