Стороны зерновой сделки предусмотрели перевозку удобрений

Представители Турции и ООН проинспектируют украинские суда, чтобы убедиться в отсутствии на них контрабанды и оружия. Об этом заявил замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, слова которого привел ТАСС.

Гриффитс подчеркнул, что в договоренности по экспорту зерна включили также перевозки удобрений.

«Сначала мы сосредоточились на зерне, но в последние дни переговоров включили также и удобрения», — высказался он об условиях зерновой сделки.

Решение в ООН объяснили тем, что без удобрений может наступить продовольственный кризис — примерно в ноябре или декабре этого года.

Если договоренности сработают, их можно будет использовать как модель для разрешения других кризисных ситуаций, отмечал глава Минобороны Турции Хулуси Акар. По его мнению, схема подойдет для урегулирования энергетических кризисов.