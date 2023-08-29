Стягивание сил ВСУ к двум районам заметили в ДНР | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 12:23 Стягивание сил ВСУ к двум районам заметили в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ стянули резервы к Урожайному и Старомайорскому Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные начали стягивать резервные подразделения к линии боевого соприкосновения в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На Южно-Донецком направлении у нас две горячие точки — Старомайорское и Урожайное. У противника нет возможности закрепиться в Урожайном, потому что негде. Там мы зафиксировали снижение интенсивности боев, началась ротация», — сказал он.

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По словам Пушилина, ситуация около Марьинки, западнее Донецка, осталась без серьезных изменений.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что украинские силы пошли в контратаку на Купянском и Краснолиманском направлениях, а ВС России сумели сильно продвинуться вперед, писал RT. Пушилин отмечал, что в ночь на 28 августа ВСУ попытались контратаковать 12 раз.